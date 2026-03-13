Волонтёры Башкирии передали на фронт квадроцикл.

Из Башкирии в зону СВО доставили гуманитарную помощь. Поддержку военнослужащим из республики оказали жители Октябрьского. Имущество для бойцов на передовую доставил волонтёр Константин Вельбой.
Большая партия необходимого доставлена военнослужащим мотострелкового полка «Башкортостан», батальонов имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и других подразделений, в которых служат выходцы из республики.
По словам главы администрации города Александра Пальчинского, в медвзвод батальона имени Достовалова передали квадроцикл. Он необходим для подвоза боеприпасов, продуктов и эвакуации. На передовой технику оборудуют системой радиоэлектронной борьбы.