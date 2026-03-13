ВСУ потеряли свыше 1285 военных в зоне действий «Запада»

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1285 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 склад боеприпасов», — говорится в сообщении.