ВСУ потеряли свыше 1285 военных в зоне действий «Запада»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли более 1280 военнослужащих в течение недели в зоне ответственности российской группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение.

«Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили свыше 1285 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 склад боеприпасов», — говорится в сообщении.