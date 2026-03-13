Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности «Севера»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1,6 тысячи военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, артиллерийской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1665 военнослужащих, танк, 12 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке военного ведомства.