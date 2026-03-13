Российская ПВО за неделю сбила две ракеты Storm Shadow

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования “Storm Shadow” производства Великобритании, 30 управляемых авиационных бомб, 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 2650 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 122610 беспилотных летательных аппаратов, 651 зенитный ракетный комплекс, 28216 танков и других боевых бронированных машин, 1687 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33821 орудие полевой артиллерии и минометов, 56635 единиц специальной военной автомобильной техники.