Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли до 495 военных за неделю в зоне группировки «Днепр»

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВСУ потеряли до 495 военных, четыре боевые бронированные машины за неделю в зоне ответственности группировки «Днепр», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 27 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке.