ВСУ потеряли до 495 военных за неделю в зоне группировки «Днепр»

«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Днепр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 27 станций радиоэлектронной борьбы, 13 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сводке.