«Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили более 2130 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 13 артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.
В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отметили в Минобороны России.
«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны», — добавили в министерстве обороны РФ.