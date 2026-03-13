ВСУ потеряли более 2130 военных в зоне действия сил «Востока» за неделю

«Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили более 2130 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 13 артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.