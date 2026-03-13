Ричмонд
ВСУ потеряли более 2130 военных в зоне действия сил «Востока» за неделю

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 2130 военнослужащих в зоне действия сил «Востока», сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили более 2130 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 42 автомобиля и 13 артиллерийских орудий. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, отметили в Минобороны России.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны», — добавили в министерстве обороны РФ.