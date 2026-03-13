«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировка «Центр» уничтожила свыше 2325 военных ВСУ и три танка за неделю
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за неделю свыше 2325 военнослужащих ВСУ, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ.