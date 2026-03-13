Группировка «Центр» уничтожила свыше 2325 военных ВСУ и три танка за неделю

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад нацгвардии и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении противник потерял свыше 2325 военнослужащих, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.