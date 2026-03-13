В Крымском районе загорелись теплицы после атаки БПЛА

Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.
По данным Министерства обороны РФ, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Над Адыгеей сбили 29 беспилотников, 25 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше