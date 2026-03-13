Ричмонд
В Крымском районе загорелись теплицы после атаки БПЛА

В станице Варениковской Крымского района после падения БПЛА произошло возгорание теплиц. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

По данным Министерства обороны РФ, за ночь над территорией Крыма, Адыгеи и Кубани уничтожили 134 БПЛА. Над Адыгеей сбили 29 беспилотников, 25 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.

