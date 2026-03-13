Главное из брифинга Минобороны 7 — 13 марта 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 7 по 13 марта ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА дальнего действия;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Червоная Заря в Сумской области;
- Голубовка в ДНР.
«Север» продвигается в сумской и Харьковской областях
«Северная» группировка за неделю атаковала 11 бригад, штурмовой полк ВСУ и пограничный отряд погранслужбы Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1665 боевиков. Также ВСУ лишились 12 боевых бронированных машин, 107 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Запада» превысили 1285 боевиков
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали девять бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1285 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 114 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары десяти бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1245 бойцов, 29 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 24 орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 50 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» занял новые позиции
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 13 украинским бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2325 военнослужащих, три танка, 46 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
«Восток» продвинулся вперед
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение восьми бригадам, пяти штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили превысили 2130 человек. Также украинская сторона лишилась 27 боевых бронированных машин, 42 автомобилей, 13 артиллерийских орудий, шести складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар трем бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 27 станций РЭБ, а также 13 складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии, ВКС, ВМФ
В течение прошедшей недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожили вертолет Ми-8 ВСУ и шесть реактивных систем залпового огня.
ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
Средства противовоздушной обороны сбили:
- две крылатые ракеты воздушного базирования ;Storm Shadow;
- 30 управляемых авиационных бомб;
- 33 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 2650 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.