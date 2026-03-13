Ричмонд
В Тихорецком районе опровергли эвакуацию населения из-за пожара на нефтебазе

Постановление об эвакуации жителей Тихорецкого района оказалось фейком.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин.

В соцсетях и мессенджерах рассылают документ якобы об эвакуации жителей Тихорецкого района из-за пожара на нефтебазе. Напомним, возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА.

«Это не соответствует действительности! На текущий момент обстановка в районе стабильная», — сообщил глава Тихорецкого района.

Жителей просят доверять только сообщениям от официальных ведомств.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что пожар на нефтебазе под Тихорецком ликвидировали после падения БПЛА. Напомним, площадь возгорания составляла 3,8 тысячи кв. метров.

