В Тихорецком районе опровергли эвакуацию населения из-за пожара на нефтебазе

Об этом сообщил глава муниципалитета Анатолий Перепелин.
В соцсетях и мессенджерах рассылают документ якобы об эвакуации жителей Тихорецкого района из-за пожара на нефтебазе. Напомним, возгорание произошло из-за падения обломков БПЛА.
«Это не соответствует действительности! На текущий момент обстановка в районе стабильная», — сообщил глава Тихорецкого района.
Жителей просят доверять только сообщениям от официальных ведомств.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что пожар на нефтебазе под Тихорецком ликвидировали после падения БПЛА. Напомним, площадь возгорания составляла 3,8 тысячи кв. метров.
