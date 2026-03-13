Ричмонд
В Запорожской области уничтожена украинская ДРГ. Видео

Операторы БПЛА группировки «Восток» вскрыли украинскую диверсионную группу на подступах к позициям российских войск. Подробности от военкора Евгения Поддубного.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Уничтожение диверсионной группы ВСУ.mp4
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Российские военнослужащие пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» своевременно обнаружили противника на подступах к передовым позициям российских подразделений. В результате слаженных действий бойцов 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии диверсанты были ликвидированы.

Как отмечает Поддубный, украинское командование, пытаясь использовать большую протяженность фронта, регулярно предпринимает попытки заброски групп вглубь российской обороны. Однако благодаря постоянному мониторингу линии боевого соприкосновения с помощью БПЛА подобные действия противника оперативно пресекаются, а попытки прорыва в тыл нейтрализуются.

