В Запорожской области уничтожена украинская ДРГ. Видео

Российские военнослужащие пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Запорожской области. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный.
Операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» своевременно обнаружили противника на подступах к передовым позициям российских подразделений. В результате слаженных действий бойцов 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии диверсанты были ликвидированы.
Как отмечает Поддубный, украинское командование, пытаясь использовать большую протяженность фронта, регулярно предпринимает попытки заброски групп вглубь российской обороны. Однако благодаря постоянному мониторингу линии боевого соприкосновения с помощью БПЛА подобные действия противника оперативно пресекаются, а попытки прорыва в тыл нейтрализуются.