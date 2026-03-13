Гаубица группировки «Днепр» уничтожила опорный пункт ВСУ под Ореховом. Видео

Российские артиллеристы ликвидировали группу личного состава ВСУ в Запорожской области. Об успешном выполнении боевой задачи расчетом 122-мм гаубицы Д-30 42-й гвардейской мотострелковой дивизии сообщает Министерство обороны.
Операторы беспилотных систем группировки войск «Днепр» обнаружили укрытие противника и передали точные координаты на командный пункт. После проведения доразведки информация поступила артиллерийскому расчету.
«Расчет артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет», — уточнили в оборонном ведомстве.
Контроль поражения цели был зафиксирован расчетом БПЛА.