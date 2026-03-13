Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гаубица группировки «Днепр» уничтожила опорный пункт ВСУ под Ореховом. Видео

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил группу пехотинцев ВСУ в Запорожской области, которых обнаружили операторы разведывательных дронов группировки «Днепр». В результате точного удара были ликвидированы укрытия и живая сила противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские артиллеристы ликвидировали группу личного состава ВСУ в Запорожской области. Об успешном выполнении боевой задачи расчетом 122-мм гаубицы Д-30 42-й гвардейской мотострелковой дивизии сообщает Министерство обороны.

Операторы беспилотных систем группировки войск «Днепр» обнаружили укрытие противника и передали точные координаты на командный пункт. После проведения доразведки информация поступила артиллерийскому расчету.

«Расчет артиллерийского орудия, действуя в сложных условиях, оперативно выдвинулся и развернулся на огневой позиции. В считанные минуты были проведены все необходимые расчеты и осуществлен точный огневой налет», — уточнили в оборонном ведомстве.

Контроль поражения цели был зафиксирован расчетом БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше