Атаки ВСУ на компрессорные станции на Кубани не повлияли на их работу

Обеспечивающие надежность поставок по экспортным газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» компрессорные станции «Русская», «Береговая», «Казачья» с 24 февраля подвергались атакам средствами воздушного нападения, все они были отражены, сообщал «Газпром». ВСУ предпринимают атаки в том числе с целью прекращения поставки газа европейским потребителям.
«Зафиксированные атаки БПЛА на объекты газотранспортной инфраструктуры не повлияли на стабильность их работы. Все системы функционируют в штатном режиме», — сказали в министерстве.