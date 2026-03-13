Украинского банкира убил в Италии его собственный сын: что известно

Жуткая история произошла с бежавшим в Италию семейством с Украины. Сын украинского банкира Александра Адарича, Игорь, жестоко убил своего отца, задушив его, после чего выбросил тело из окна гостиницы, где они проживали. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Газета сообщает, что Александр Адарич был уже мёртв, когда выпал из окна четвёртого этажа здания на улице Нерино. На шее 54-летнего экс-банкира обнаружены следы удушения, что подтверждается результатами вскрытия.
27 февраля Игорь Адарич был задержан в Барселоне. Правоохранительные органы продолжают поиски возможных соучастников преступления. Причины убийства не уточняются, как и другая информация о семействе, его доходах, причинах нахождения в Италии и так далее.
