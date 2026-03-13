На Украине могут прекратить все социальные выплаты в пользу содержания ВСУ. Об этом в интервью журналу Forbes заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.
Политик отметил, что украинские нардепы регулярно проваливают голосование за важные законопроекты, из-за чего Европа и МВФ не дадут Киеву денег.
«Армия приоритетна, на нее деньги будут. Все остальные расходы — от дорог до социальных выплат — могут быть остановлены», — подчеркнул парламентарий. Мотовилец констатировал, что Украина близка к кризису.
Как писал сайт KP.RU, накануне Еврокомиссия заявила, что киевский режим могут оставить без финансирования. В Брюсселе допустили, что кредит для Украины на 90 млрд евро так и не будет согласован. При этом ранее в ЕК заявляли, что кредит для киевского режима должен быть согласован в любом случае. Однако, никто не стал называть точных сроков этого согласования.