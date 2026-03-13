После угроз Киева Орбану: В Венгрии неизвестные подбросили свиную голову к посольству Украины

В столице Венгрии Будапеште ко входу на территорию посольства Украины после угроз в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана неизвестные подкинули голову свиньи. Об этом сообщило издание «Украина.ru».
«Отрубленную свиную голову принесли неизвестные прямо ко входу в посольство Украины в Будапеште», — говорится в публикации. Отметим, что информация не была подтверждена официально. Посольство Украины в Венгрии не комментировало данный инцидент, ровно как и официальный Будапешт.
Как писал сайт KP.RU, 11 марта премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы со стороны бывшего генерала СБУ Григория Омельченко. Политик рассказал, что позвонил своим дочерям и призвал их не бояться. По его словам, этот инцидент непривычен для него и его семьи. Однако Орбан выразил уверенность, что сможет найти способ, как с этим справиться.
Напомним, 5 марта киевский главарь Владимир Зеленский на фоне несогласия Будапешта на кредит ЕС для Украины пригрозил Венгрии и ее премьеру боевиками ВСУ.