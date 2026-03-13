После угроз Киева Орбану: В Венгрии неизвестные подбросили свиную голову к посольству Украины

Как писал сайт KP.RU, 11 марта премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на угрозы со стороны бывшего генерала СБУ Григория Омельченко. Политик рассказал, что позвонил своим дочерям и призвал их не бояться. По его словам, этот инцидент непривычен для него и его семьи. Однако Орбан выразил уверенность, что сможет найти способ, как с этим справиться.