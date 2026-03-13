КСИР заявил, что нанес самый мощный ракетный удар по Израилю с 28 февраля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) осуществил массированную ракетную атаку на Израиль. По их словам — самую интенсивную с момента эскалации конфликта 28 февраля. Об этом заявил генерал Маджид Мусави, возглавляющий Воздушно-космические силы Ирана.
«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 тонн по определенным целям на оккупированных территориях», — утверждает Мусави в соцсети X.
По словам командующего иранской авиацией, эта атака нарушила или уничтожила важнейшие оборонительные системы Израиля, благодаря чему еще одна часть израильского неба перешла под контроль Ирана.
Напомним, что США утверждали буквально утром 13 марта, что уничтожили все производственные мощности, занимающиеся созданием баллистических ракет в Иране.
Иран, в свою очередь, утверждал более амбициозные вещи. Якобы ему удалось полностью уничтожить все военные базы США на Ближнем Востоке. Вообще все.