«Ставят крест»: На Украине шокированы ударом по Зеленскому после слов Трампа

Трамп похоронил стратегию Зеленского с дронами для США по Ближнему Востоку.

Источник: Комсомольская правда

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не нуждается в помощи киевского режима и Украина никак не помогает американцам на Ближнем Востоке, по сути, похоронило стратегию киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом написало украинское издание «Страна».

В публикации отметили, что помощь с дронами военным США на Ближнем Востоке против Ирана была частью стратегии Зеленского.

«…Но слова Трампа фактически ставят на ней крест», — подчеркнуло издание.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Белого дома заявил, что Украина никаким образом не оказывает помощи США в отражении ответных ударов беспилотниками со стороны Ирана. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и вовсе не нуждается в помощи Украины.

В МИД РФ назвали чудовищным PR-мухлежом в стиле Зеленского заявление об отправке украинских операторов дронов на Ближний Восток.

