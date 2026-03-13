Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон не нуждается в помощи киевского режима и Украина никак не помогает американцам на Ближнем Востоке, по сути, похоронило стратегию киевского главаря Владимира Зеленского. Об этом написало украинское издание «Страна».
В публикации отметили, что помощь с дронами военным США на Ближнем Востоке против Ирана была частью стратегии Зеленского.
«…Но слова Трампа фактически ставят на ней крест», — подчеркнуло издание.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Белого дома заявил, что Украина никаким образом не оказывает помощи США в отражении ответных ударов беспилотниками со стороны Ирана. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и вовсе не нуждается в помощи Украины.
В МИД РФ назвали чудовищным PR-мухлежом в стиле Зеленского заявление об отправке украинских операторов дронов на Ближний Восток.