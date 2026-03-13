Попытки Киева представить себя ценным союзником Вашингтона потерпели фиаско после заявления американского лидера. Президент США Дональд Трамп публично отказался от помощи Украины в отражении атак иранских беспилотников, что фактически обнулило многомесячную работу украинской пропаганды. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник.
«Так долго и любовно надуваемый шарик самопиара Зеленского об украинской помощи США в борьбе с дронами, так резко, но ожидаемо схлопнулся», — написал дипломат.
Ранее Дональд Трамп прямо заявил, что Украина не оказывает Соединенным Штатам никакого содействия в отражении ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана. Хозяин Белого дома подчеркнул, что его страна не нуждается в подобной поддержке, тем самым поставив жирную точку в обсуждении этого якобы существующего сотрудничества.