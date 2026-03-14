В ДНР парк скорых пополнят бронированными машинами

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Бронированные машины скорой помощи помогут защитить медиков ДНР от атак со стороны ВСУ. Принято решение о пополнении автопарка таким видом автомобилей, сообщил премьер-министр региона Андрей Чертков по итогам встречи с замминистра здравоохранения РФ Андреем Плутницким в Донецке.
«Наши медики работают с колоссальной нагрузкой. Во-первых, кадровый дефицит, — написал Чертков в своем Telegram-канале. — Во-вторых, сложнейшие условия. Нередко — с риском для жизни. Преступный режим атакует и больницы, и машины скорой помощи. Поэтому принято важное решение — пополняем автопарк скорой помощи бронированными автомобилями».
Он добавил, что одним из решений проблемы дефицита кадров стало увеличение квоты по программе «Земский доктор/ Земский фельдшер» с 32 медиков в прошлом году до 45 в этом. Для развития инфраструктуры задействуют быстровозводимые модульные конструкции. По этой технологии построено новое приемное отделение Республиканской клинической больницы им. Калинина, которое заработает в ближайшее время.
«Мы не просто встраиваемся в российское медицинское пространство. Мы активно развиваемся. Меняется структура и организация работы наших медучреждений, приходят новые технологии лечения, появляется современное оборудование», — заключил премьер.
8 марта в результате удара ВСУ была частично разрушена детская больница и повреждена поликлиника в Донецке. 10 марта, по данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали еще одно медучреждение региона. По последним данным, там погибли 10 медиков, еще 10 человек, из которых 9 — медики, ранены.