БПЛА атаковал порт «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани, пострадали три человека

В результате атаки беспилотника в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани пострадали три человека. Также повреждения получило техническое судно — на него упали обломки БПЛА. Об этом проинформировал оперштаб региона.
Уточняется, что пострадавших оперативно госпитализировали.
Обломки беспилотников также повредили техсудно и стали причиной небольшого пожара в районе причала — возгорание удалось быстро ликвидировать.
«На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале. Днем ранее сайт «КП-Кубань» информировал, что в результате атаки БПЛА пострадали четыре дома в Абинском районе Кубани.
По данным Минобороны РФ на 13 марта, российские силы ПВО за десятичасовой период перехватили 42 дрона ВСУ над регионами РФ. Большинство дронов уничтожили над Белгородской областью — 33 единицы.