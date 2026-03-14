БПЛА атаковал порт «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани, пострадали три человека

В результате атаки БПЛА на Кубань техническое судно получило повреждения.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки беспилотника в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани пострадали три человека. Также повреждения получило техническое судно — на него упали обломки БПЛА. Об этом проинформировал оперштаб региона.

Уточняется, что пострадавших оперативно госпитализировали.

Обломки беспилотников также повредили техсудно и стали причиной небольшого пожара в районе причала — возгорание удалось быстро ликвидировать.

«На месте работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале. Днем ранее сайт «КП-Кубань» информировал, что в результате атаки БПЛА пострадали четыре дома в Абинском районе Кубани.

По данным Минобороны РФ на 13 марта, российские силы ПВО за десятичасовой период перехватили 42 дрона ВСУ над регионами РФ. Большинство дронов уничтожили над Белгородской областью — 33 единицы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше