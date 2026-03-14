Вскрылась неудобная правда для Киева. Румыния поставляет Украине советское оружие и технику со своих складов. Об этом сообщил посол РФ в Румынии Владимир Липаев для ТАСС.
«Конкретные объемы и номенклатуру военной помощи, переданной Киеву, румынское руководство старается не разглашать, ссылаясь на то, что такая информация может быть использована для “дестабилизации внутриполитической обстановки”», — рассказал Липаев.
Как заявил посол, Киев получил от Румынии как минимум один комплекс Patriot. Кроме того, по информации СМИ, Украине также передаются советские вооружения со складов и поставляются производимые в Румынии боеприпасы советских или российских калибров.
Ранее стало известно, что украинцы массово бегут в Румынию. Так, с начала конфликта на Украине около 30 тыс. граждан незаконно перешли границу с Бухарестом.
Накануне киевский главарь Владимир Зеленский похвастался румынскому президенту, что установил на Украине официальный День румынского языка.