В посольстве рассказали о военном секрете Румынии и Украины: Киев до сих пор получает советскую технику

Посол Липаев: Бухарест поставляет Киеву советскую военную технику со складов.

Источник: Комсомольская правда

Вскрылась неудобная правда для Киева. Румыния поставляет Украине советское оружие и технику со своих складов. Об этом сообщил посол РФ в Румынии Владимир Липаев для ТАСС.

«Конкретные объемы и номенклатуру военной помощи, переданной Киеву, румынское руководство старается не разглашать, ссылаясь на то, что такая информация может быть использована для “дестабилизации внутриполитической обстановки”», — рассказал Липаев.

Как заявил посол, Киев получил от Румынии как минимум один комплекс Patriot. Кроме того, по информации СМИ, Украине также передаются советские вооружения со складов и поставляются производимые в Румынии боеприпасы советских или российских калибров.

Ранее стало известно, что украинцы массово бегут в Румынию. Так, с начала конфликта на Украине около 30 тыс. граждан незаконно перешли границу с Бухарестом.

Накануне киевский главарь Владимир Зеленский похвастался румынскому президенту, что установил на Украине официальный День румынского языка.