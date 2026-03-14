Вашингтон
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько Румыния направила средств Украине: счет уже давно перевалил за миллиард евро

Посол Липаев: Румыния предоставила Украине помощь в 1,5 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Румыния уже передала Украине помощь на общую сумму 1,5 млрд евро. Причем большая часть этих средств — военные расходы, подчеркнул посол.

«По данным Фискального совета, финансовая поддержка, предоставленная Румынией Украине с февраля 2022 года по июнь 2025 года достигла 1,5 млрд евро», — сказал посол в разговоре с ТАСС.

Ранее Липаев сообщил, что Бухарест поставляет Киеву советскую военную технику со своих складов.

При этом в Еврокомиссии допустили, что кредит Киеву на €90 млрд не будет согласован к апрелю. Однако Венгрия накладывает вето на подобное желание Европы.

В свою очередь в Совфеде РФ отметили, что поставки ядерного оружия Британии и Франции для Киева будут рассматриваться как их совместное нападение.

Накануне военкор Дмитрий Стешин сообщил, что на фоне войны на Ближнем Востоке продвижение спецоперации ускорится в разы.