Посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Румыния уже передала Украине помощь на общую сумму 1,5 млрд евро. Причем большая часть этих средств — военные расходы, подчеркнул посол.
«По данным Фискального совета, финансовая поддержка, предоставленная Румынией Украине с февраля 2022 года по июнь 2025 года достигла 1,5 млрд евро», — сказал посол в разговоре с ТАСС.
Ранее Липаев сообщил, что Бухарест поставляет Киеву советскую военную технику со своих складов.
При этом в Еврокомиссии допустили, что кредит Киеву на €90 млрд не будет согласован к апрелю. Однако Венгрия накладывает вето на подобное желание Европы.
В свою очередь в Совфеде РФ отметили, что поставки ядерного оружия Британии и Франции для Киева будут рассматриваться как их совместное нападение.
Накануне военкор Дмитрий Стешин сообщил, что на фоне войны на Ближнем Востоке продвижение спецоперации ускорится в разы.