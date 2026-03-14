«Продвижение идет»: Марочко рассказал, как бойцы РФ приблизились к Доброполью

Марочко: армию РФ от юго-восточных окраин Доброполья отделяет около 4 км.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска находятся на расстоянии примерно 4 км от юго-восточных окраин Доброполья в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Продвижение идет. Сейчас самая кратчайшая дорога до Доброполья — населенный пункт Новый Донбасс. Сейчас расстояние до юго-восточных окраин Доброполья составляет около 4 км», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Марочко отметил, что для освобождения укрепленного населенного пункта российским военным предстоит серьезная работа.

Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы России за неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Российские подразделения взяли под контроль село Червоная Заря, расположенное в Сумской области.

По данным Минобороны, в результате активных наступательных действий группировок ЮАР была освобождена Голубовка в ДНР.