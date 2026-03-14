Экс-агент МИ-6 Крук: военные Ирана имеют преимущество над ВС США и Израиля

Иранские военные смогли превзойти в логистике Вооружённые силы США и Израиля, из-за чего первоначальные планы Вашингтона и Тель-Авива потерпели крах, вследствие чего первоначальные планы Вашингтона и Тель-Авива провалились, заявил британский дипломат в отставке, экс-агент секретной службы разведки МИ-6 Алистер Крук.
«Любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике. И именно здесь и Израиль, и Соединённые Штаты очень слабы. Они подошли к этому с крайне слабыми логистическими возможностями. Они не продумали, что потребуется, если все пойдет не по их плану», — сказал он на YouTube-канале отставного подполковника американской армии Дэниела Дэвиса.
По словам Крука, Иран подготавливал себя к войне 20 лет. Дипломат отметил, что в скалы по всей береговой линии этой ближневосточной страны установлены небольшие антикорабельные ракеты. Эксперт уверен, что США допустили затягивание военной операции и лишились контроля над ней.
Крук пояснил, что в связи с этим атака на первых лиц Ирана в первые часы конфликта потеряла стратегическую значимость.
«Иран планирует затяжную войну, а не короткую, как планировали США и Израиль. Теперь это асимметричная война. Это не тот случай, когда мы ударим авиацией и победим, потому что просто все будет уничтожено», — подчеркнул он.
Крук уверен, что США не удастся победить, даже если все иранское командование будет устранено. Экс-агент МИ-6 добавил, что сейчас Иран постепенно наращивает свои возможности.
Напомним, ранее газета Financial Times написала, что Соединённые Штаты за время активной фазы конфликта с Ираном израсходовали запасы критически важных боеприпасов, которых в мирное время хватило бы на годы. Сильнее всего проблема коснулась крылатых ракет Tomahawk («Томагавк»).