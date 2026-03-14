Мирошник не исключил отмену моратория на смертную казнь для преступников ВСУ

Мораторий на смертную казнь для военных преступников из ВСУ может быть пересмотрен. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Как подчеркнул дипломат, читая уголовные дела, возникает шок от рассказов преступников. Например, о расстреле мирных людей, пытающихся эвакуироваться. Посол отметил, что такие преступления не могут остаться без последствий.
«Я не исключаю ужесточения законодательства, потому что в этой ситуации далеко не всем нужно очень лояльно относиться к их праву на жизнь, когда они лишили жизни десятки, а то и сотни людей», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.
Напомним, смертная казнь официально сохраняется в уголовном законодательстве России. Однако в 1997 году был введен мораторий на ее исполнение.
Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что смертная казнь должна быть возвращена для террористов и педофилов в России. Он подчеркнул, что нет ни правовых, ни моральных оснований для сохранения моратория.