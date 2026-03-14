На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошёл пожар после падения БПЛА

БПЛА атаковал Краснодарский край, в результате возник пожар на Афипском НПЗ.

Источник: Комсомольская правда

БПЛА атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, в результате чего произошел пожар. Об этом сообщает местный оперштаб в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте организована работа оперативных служб. Также принимаются меры по устранению очага возгорания.

Немногим ранее региональный оперштаб сообщил, что из-за атаки БПЛА в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Кубани пострадали три человека. Кроме этого, также сообщалось о повреждениях технического судна.

При этом Минобороны днем ранее сообщало, что силами российских ПВО за 10 часов 13 марта было сбито 42 дрона ВСУ над регионами РФ. Большинство из них — 33 единицы — были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области.

