В ночь на 13 марта по объектам в Днепропетровской области был нанесен массированный удар. Взрывы прогремели не только в самом Днепропетровске, но и в городах-спутниках — Павлограде и Каменском. Местные паблики сообщали о работе систем противовоздушной обороны и серии мощных взрывов, которые были слышны за несколько километров.
Удар по ракетному производству.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru допустил, что под удар могло попасть производство ракет, которыми ВСУ атакуют российские регионы. По его словам, Днепропетровская область остается ключевым регионом, где сохраняется военно-промышленная инфраструктура.
«Днепропетровская область — это регион, где еще сохранились подземные и, возможно, восстановленные цеха по производству ракетного вооружения, в том числе беспилотных летательных систем и комплектующих для ракет FP-5 “Фламинго”», — сказал Матвийчук.
Эксперт пояснил, что удары наносятся именно по критическим объектам ВПК. Эта стратегия направлена на ослабление военного потенциала Украины и сокращение поставок вооружений на передовую.
Взрывы на Харьковском станкостроительном.
Тем временем российские военные каналы сообщили о взрыве на Харьковском станкостроительном заводе. По имеющейся информации, на этом предприятии также изготавливали запчасти и комплектующие для тех же ракет «Фламинго». Таким образом, минувшей ночью под огнем оказались два ключевых звена в цепочке производства ударных систем противника.
Российские войска продвигаются к Днепру.
Параллельно с ударами в тылу противника меняется ситуация и на линии фронта. Российские военные начали активно продвигаться в Днепропетровской области, об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«По данным, которыми я располагаю, наши военные начали хорошо продвигаться в Днепропетровской области. Мы углубились в самой области. До Днепропетровска буквально десятки километров», — сказал Матвийчук.
Если ранее боевые действия велись преимущественно на административных границах региона, то теперь, судя по заявлениям экспертов, ВС РФ удалось продавить оборону и закрепиться на новых рубежах.
Охота на F-16.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под Днепропетровском поражен аэродром, с которого взлетали истребители F-16. Удары по аэродромам базирования в последнее время участились, что осложняет применение западной авиации украинскими силами.
Ситуация ознаменовалась не только ударами по стратегическим предприятиям ВПК в глубоком тылу, но и подтверждением тактических успехов на земле. Положение украинской группировки в регионе продолжает осложняться.