Столб огня настиг «Фламинго»: удар ускорил рывок российских войск на Днепр

В ночь на 13 марта по объектам в Днепропетровской области был нанесен массированный удар. Взрывы прогремели не только в самом Днепропетровске, но и в городах-спутниках — Павлограде и Каменском. Местные паблики сообщали о работе систем противовоздушной обороны и серии мощных взрывов, которые были слышны за несколько километров.