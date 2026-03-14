Вашингтон
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столб огня настиг «Фламинго»: удар ускорил рывок российских войск на Днепр

Ночной удар по Днепропетровской области: поражены цеха ракет «Фламинго» и аэродром F-16. Эксперты сообщают о рывке ВС РФ вглубь региона — до Днепра остаются десятки километров.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 13 марта по объектам в Днепропетровской области был нанесен массированный удар. Взрывы прогремели не только в самом Днепропетровске, но и в городах-спутниках — Павлограде и Каменском. Местные паблики сообщали о работе систем противовоздушной обороны и серии мощных взрывов, которые были слышны за несколько километров.

Удар по ракетному производству.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru допустил, что под удар могло попасть производство ракет, которыми ВСУ атакуют российские регионы. По его словам, Днепропетровская область остается ключевым регионом, где сохраняется военно-промышленная инфраструктура.

«Днепропетровская область — это регион, где еще сохранились подземные и, возможно, восстановленные цеха по производству ракетного вооружения, в том числе беспилотных летательных систем и комплектующих для ракет FP-5 “Фламинго”», — сказал Матвийчук.

Эксперт пояснил, что удары наносятся именно по критическим объектам ВПК. Эта стратегия направлена на ослабление военного потенциала Украины и сокращение поставок вооружений на передовую.

Взрывы на Харьковском станкостроительном.

Тем временем российские военные каналы сообщили о взрыве на Харьковском станкостроительном заводе. По имеющейся информации, на этом предприятии также изготавливали запчасти и комплектующие для тех же ракет «Фламинго». Таким образом, минувшей ночью под огнем оказались два ключевых звена в цепочке производства ударных систем противника.

Российские войска продвигаются к Днепру.

Параллельно с ударами в тылу противника меняется ситуация и на линии фронта. Российские военные начали активно продвигаться в Днепропетровской области, об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«По данным, которыми я располагаю, наши военные начали хорошо продвигаться в Днепропетровской области. Мы углубились в самой области. До Днепропетровска буквально десятки километров», — сказал Матвийчук.

Если ранее боевые действия велись преимущественно на административных границах региона, то теперь, судя по заявлениям экспертов, ВС РФ удалось продавить оборону и закрепиться на новых рубежах.

Охота на F-16.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что под Днепропетровском поражен аэродром, с которого взлетали истребители F-16. Удары по аэродромам базирования в последнее время участились, что осложняет применение западной авиации украинскими силами.

Ситуация ознаменовалась не только ударами по стратегическим предприятиям ВПК в глубоком тылу, но и подтверждением тактических успехов на земле. Положение украинской группировки в регионе продолжает осложняться.

Украинская ракета «Фламинго»: что известно о новом дальнобойном оружии ВСУ
«Фламинго» — украинская крылатая ракета большой дальности, о создании которой стало известно летом 2025 года. Оружие позиционируется как средство для поражения целей на значительном расстоянии: это одна из самых дальнобойных систем в арсенале ВСУ на сегодняшний день. В материале — главное о новой разработке.
Читать дальше