«Уже в клещах»: ВСУ рискуют попасть в окружение армии России в Николаевке

Российские войска взяли в клещи Николаевку в Донецкой Народной Республике, расположенную близ Константиновки. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Николаевка под Константиновкой уже находится в клещах у наших военнослужащих. Мы поддавливаем в южном направлении со стороны Веролюбовки», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Марочко уточнил, что российские силы продолжают продвигаться с северного направления от Новодмитровки. Он добавил, что украинские боевики рискуют попасть в кольцо окружения.
Ранее KP.RU сообщал, что под контроль российских войск перешло село Бобылевка в Сумской области. Также был освобожден населенный пункт Веселянка в Запорожской области.
Напомним, ракетные войска уничтожили семь реактивных систем залпового огня. Среди них была пусковая установка РСЗО HIMARS и три боевые машины реактивной системы залпового огня «Vampire».