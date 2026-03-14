В Киеве и Киевской области произошли взрывы

Взрывы слышны в Киевской области, сообщает украинское издание «Фокус». Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели и на территории украинской столицы.
Сейчас воздушная тревога звучит в Киевской и еще нескольких областях страны.
Наканнуе Виталий Кличко заявил, что в столице Украины более двух тысяч жилых домов остались без теплоснабжения. Причиной стало недавнее повреждение объекта критической инфраструктуры.
Кличко уточнил, что без света остались дома сразу в четырех районах: Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском.
Напомним, что зимой Киев столкнулся с масштабными сбоями в электроэнергии. Тогда более 75% территорий украинской столицы остались без света. При этом отключения были зафиксированы во всех районах столицы.