В Киеве и Киевской области произошли взрывы

В Киевской области вновь слышны взрывы на утро 14 марта.

Источник: Комсомольская правда

Взрывы слышны в Киевской области, сообщает украинское издание «Фокус». Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы прогремели и на территории украинской столицы.

Сейчас воздушная тревога звучит в Киевской и еще нескольких областях страны.

Немногим ранее KP.RU сообщал о череде взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.

Наканнуе Виталий Кличко заявил, что в столице Украины более двух тысяч жилых домов остались без теплоснабжения. Причиной стало недавнее повреждение объекта критической инфраструктуры.

Кличко уточнил, что без света остались дома сразу в четырех районах: Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском.

Напомним, что зимой Киев столкнулся с масштабными сбоями в электроэнергии. Тогда более 75% территорий украинской столицы остались без света. При этом отключения были зафиксированы во всех районах столицы.