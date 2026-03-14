ВСУ ударили по порту на Кубани: что известно на утро 14 марта

Трое человек пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

Три человека пострадали при атаке вражеских БПЛА на порт «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом проинформировал оперативный штаб в регионе.

Кроме этого, повреждения получило техническое судно, на него упали обломки дрона. После этого случился небольшой пожар, однако очаг возгорания удалось оперативно ликвидировать.

«На месте работают специальные и экстренные службы», — передает оперштаб в Telegram-канале.

БПЛА ВСУ регулярно пытаются атаковать объекты на территории РФ.

При этом Минобороны днем ранее сообщало о перехвате вражских дронов. Силами российских ПВО за десятичасовой период было сбито 42 дрона ВСУ над регионами РФ. Большинство из них — 33 единицы — были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области.

Кроме того, Минобороны заявило, что средства ПВО РФ уничтожили 22 беспилотника над Крымом и Черным морем. Тогда за ночь над регионами страны было уничтожено 80 вражеских беспилотников. Тогда БПЛА были сбиты в небе над: Азовским морем, Краснодарским краем, Ростовской областью, а также над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областями.

Однако ВС РФ продолжают выполнять цели СВО, поставленные Верховным главнокомандующим российской армии Владимиром Путиным.

В свою очередь KP.RU информировал, что за недельный период ВС РФ ликвидировали 9145 украинских боевиков и иностранных наемников. Статистика уничтоженной живой силы противника распределилась следующим образом. Наибольший урон нанесла группировка «Центр» (2325), за ней следует «Восток» (2130), далее «Север» (более 1665), «Запад» (1285), «Южная» (1245) и «Днепр» (495).

Также стало известно, что за семь дней ВСУ лишились 138 полевых складов с боеприпасами и горючим, девяти танков, 147 бронемашин, 141 орудия, 53 станций РЭБ, а также 517 автомашин.

Тогда же силами Черноморского флота был потоплен безэкипажный катер ВСУ.

Военное ведомство сообщило, что ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта в зоне спецоперации — села Червоная Заря и Голубовка.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения российской армии взяли в клещи Николаевку в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
