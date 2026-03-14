Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: проблемы с ПВО толкают США на выход из конфликта

Неспособность американских систем противовоздушной обороны эффективно перехватывать иранские баллистические ракеты заставила США задуматься об окончании своей военной операции на Ближнем Востоке, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Эксперт обратил внимание на проблемы с противоракетными комплексами THAAD и Patriot.
«Они работают против некоторых систем, но они не работают против баллистических ракет. Они бесполезны. И все же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. И то, что они на это оказались не способны, стало основной причиной, по которой США стремятся выйти из конфликта», — сказал на YouTube-канале подполковника американской армии в отставке Дэнила Дэвиса.
Кроме того, по словам Джонсона, для Соединённых Штатов стало полной неожиданностью уничтожение Ираном радаров, которые контролировали территорию Ближнего Востока. Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что их потеря буквально ослепила Вооружённые силы США.
Кроме того, как указал эксперт, атаки США не оказали существенного влияния на ракетные возможности Ирана. Он пояснил, что были уничтожены только старые ракеты и ложные цели. Дэвис допустил, что Соединённые Штаты могут выйти из конфликта. Вместе с тем, как считает эксперт, даже в этом случае Иран продолжит наносить удары по Израилю.
Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции призвал всех американских военных немедленно покинуть Ближний Восток. В КСИР добавили, что в противном случае их уничтожат.