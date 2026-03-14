Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в порту «Кавказ»

В результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» Темрюкского района пострадали три человека. Об этом сообщает оперштаб региона.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пострадавших госпитализировали, сейчас им оказывают всю необходимую медпомощь.

Также из-за падения обломков беспилотников повреждено техническое судно. На причальном комплексе возникло локальное возгорание, которое быстро ликвидировали.

На месте работают специальные и экстренные службы.

Ранее «АиФ-Юг» писал — 13 марта фрагменты БПЛА обнаружили по нескольким адресам в Темрюкском районе. Обломки беспилотников упали на парковке рядом с многоквартирными домами, в результате были повреждены четыре легковых автомобиля. Также осколки БПЛА повредили окна и имущество в двух квартирах в МКД.

