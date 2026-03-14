Новая броня «Тор-М1» подтвердила свою надежность, заявил боец

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 14 мар — РИА Новости. Новая заводская броня российского комплекса ПВО «Тор-М1» подтвердила свою надежность в бою, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр».

«Обшивка уже заводская, завод вносит свои коррективы. Они (инженеры завода — ред.) общаются с нами. Отлично, спасибо заводу за такую броню», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что конструкторы и инженеры завода на протяжении всей боевой работы поддерживают контакт с экипажами и вносят необходимые доработки.

«Есть товарищи, которые, конечно, не совсем хорошо, что “испытали” (попали под удар ВСУ — ред.) броню, но говорят, “держит хорошо”. Экипаж цел, броню поменяли и дальше поехали выполнять боевую работу», — добавил командир расчета.