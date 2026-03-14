За ночь над регионами России сбиты 87 украинских БПЛА

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 87 украинских беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 87 украинских беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 16 БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края, восемь — над территорией Республики Крым, семь — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Самарской области, два — над территорией Курской области, по одному БПЛА — над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей, 31 БПЛА — над акваторией Азовского моря и шесть — над акваторией Чёрного моря.

Ранее на Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ.

Кроме того, в результате атаки БПЛА в порту «Кавказ» пострадали три человека.

