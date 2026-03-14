45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 31 БПЛА над акваторией Азовского моря, 8 — над территорией Республики Крым и 6 — над акваторией Черного моря», — перечислили в оборонном ведомстве.
Кроме того, еще 16 беспилотников сбили над Краснодарским краем, семь — над Брянской, шесть — над Белгородской, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской областями, а также по одному над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.
Как сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту «Кавказ» в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.
Кроме того, в Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод.