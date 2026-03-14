Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

45 беспилотников сбили над Крымом, Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую попытку удара по Крыму и другим регионам России. За ночь над страной уничтожено 87 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«В течение прошедшей ночи с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 31 БПЛА над акваторией Азовского моря, 8 — над территорией Республики Крым и 6 — над акваторией Черного моря», — перечислили в оборонном ведомстве.

Кроме того, еще 16 беспилотников сбили над Краснодарским краем, семь — над Брянской, шесть — над Белгородской, пять — над Ростовской, три — над Самарской, два — над Курской областями, а также по одному над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей.

Как сообщили в оперштабе Кубани, при атаке по порту «Кавказ» в Темрюкском районе ранены три человека, вспыхнул пожар на причальном комплексе и повреждено техническое судно.

Кроме того, в Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше