Российские войска сбили 87 беспилотников ВСУ над Россией за 11 часов

БПЛА нейтрализованы над несколькими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО уничтожили 87 беспилотников ВСУ над территорией страны за 11 часов. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Уточняется, что дроны нейтрализованы над несколькими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

31 БПЛА сбит над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 7 — над Брянской областью, по 6 — над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, 5 — над Ростовской областью.

Кроме того три дрона нейтрализовано над территорией Самарской области, по два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

Как ранее писал сайт KP.RU, трое человек пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Напомним, 14 марта стало известно, что бойцы ВС России взяли в клещи Николаевку. Высока вероятность того, что ВСУ будут окружены.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше