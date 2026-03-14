Российские войска сбили 87 беспилотников ВСУ над Россией за 11 часов

Российские системы ПВО уничтожили 87 беспилотников ВСУ над территорией страны за 11 часов. Об этом сообщает министерство обороны РФ.
Уточняется, что дроны нейтрализованы над несколькими российскими регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
31 БПЛА сбит над акваторией Азовского моря, 16 — над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 7 — над Брянской областью, по 6 — над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря, 5 — над Ростовской областью.
Кроме того три дрона нейтрализовано над территорией Самарской области, по два — над Курской областью, по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.
трое человек пострадали при ударе БПЛА по порту «Кавказ» в Краснодарском крае.
