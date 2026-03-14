Силы ПВО за ночь сбили 87 украинских БПЛА

«В течение прошедшей ночи (с 20.00 13 марта до 7.00 14 марта по московскому времени) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Краснодарского края, восемь БПЛА — над территорией Республики Крым, семь — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Ростовской области, три — над территорией Самарской области, два — над территорией Курской области, по одному БПЛА — над территориями Астраханской, Волгоградской и Тульской областей, 31 БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря и шесть — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.