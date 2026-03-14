Yonhap: КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанный снаряд»

Северокорейские военные якобы запустили неизвестный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
«КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского (Восточного) моря», — сказано в публикации.
Информация о дальности и высоте полёта не приводится. Управление безопасности на море Японии, в свою очередь, предположило, что речь идёт о баллистической ракете. Согласно данным японского ведомства, полёт снаряда уже прекратился.
Напомним, в конце января японское министерство обороны заподозрило КНДР в пуске двух баллистических ракет. В ведомстве уточнили, что, предположительно, снаряды упали в акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии.
26 февраля высший руководитель КНДР Ким Чен Ын сообщил, что Пхеньян в рамках новой пятилетки намерен сосредоточиться на разработке и внедрении передовых секретных вооружений, включая противоспутниковые системы. Он добавил, что это требуется для достижения лидерства страны в военно-технической сфере.