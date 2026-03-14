Вашингтон
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Yonhap: КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанный снаряд»

В Токио заявили, что КНДР могла запустить баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейские военные якобы запустили неизвестный снаряд в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского (Восточного) моря», — сказано в публикации.

Информация о дальности и высоте полёта не приводится. Управление безопасности на море Японии, в свою очередь, предположило, что речь идёт о баллистической ракете. Согласно данным японского ведомства, полёт снаряда уже прекратился.

Напомним, в конце января японское министерство обороны заподозрило КНДР в пуске двух баллистических ракет. В ведомстве уточнили, что, предположительно, снаряды упали в акватории за пределами исключительной экономической зоны Японии.

26 февраля высший руководитель КНДР Ким Чен Ын сообщил, что Пхеньян в рамках новой пятилетки намерен сосредоточиться на разработке и внедрении передовых секретных вооружений, включая противоспутниковые системы. Он добавил, что это требуется для достижения лидерства страны в военно-технической сфере.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше