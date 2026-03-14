ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе начались перебои с подачей электричества. По данным Минэнерго страны, они также наблюдаются в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.