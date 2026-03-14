ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российские войска осуществили массированную атаку на военные заводы, используемые украинскими боевиками, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины», — говорится в сводке.

Кроме того, армия поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российские регионы. Все цели удара по объектам противника достигнуты, подчеркнули в ведомстве.

В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе начались перебои с подачей электричества. По данным Минэнерго страны, они также наблюдаются в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.