ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

«Сегодня ночью нанесен удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины», — говорится в сводке.
Кроме того, армия поразила энергоинфраструктуру и военные аэродромы. Это стало ответом на террористические атаки ВСУ на российские регионы. Все цели удара по объектам противника достигнуты, подчеркнули в ведомстве.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о трех сериях взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги. В городе начались перебои с подачей электричества. По данным Минэнерго страны, они также наблюдаются в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской Кировоградской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.