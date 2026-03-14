Вашингтон
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани в двух муниципалитетах обнаружили обломки БПЛА

КРАСНОДАР, 14 мар — РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружили в двух муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет, сообщает оперштаб региона.

Источник: РИА "Новости"

«В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в хуторе Чекон Анапы фрагменты беспилотника упали на территории частного дома. В пристройке выбило окна. Также обломки БПЛА обнаружили на окраине Краснодара, к повреждениям это не привело.

