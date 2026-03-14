Бойцы ФСБ уничтожили две диверсионные группы ВСУ в районе Константиновки

ДОНЕЦК, 14 марта. /ТАСС/. Антитеррористическое подразделение «Горыныч» управления ФСБ по Донецкой Народной Республике уничтожило две позиции операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины, которые пытались устроить засаду. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

Источник: РИА "Новости"

«Бойцы ФСБ выследили и уничтожили две позиции вражеских операторов БПЛА и две диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытались устроить засады на пути следования российских войск», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подразделение «Горыныч» ведет охоту на украинские диверсионные группы и операторов БПЛА на окраинах Константиновки совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск Минобороны России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше