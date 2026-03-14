ПВО за десять часов уничтожила 280 украинских беспилотников

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силы ПВО за 10 часов уничтожили 280 украинских беспилотников, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву, сообщили в Минобороны России.
«Четырнадцатого марта в период с 11.00 до 21.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Московского региона, в том числе 47 БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.