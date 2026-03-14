Российские силы ПВО уничтожили 64 летевших на Москву БПЛА

Ещё 15 дронов ВСУ, летевших по направлению к Москве, уничтожены вечером в субботу 14 марта. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пятнадцати БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере МАХ.
Позже мэр заявил, что сбиты ещё два дрона.
Ранее Собянин сообщил, что уничтожены 47 украинских беспилотников, которые направлялись на Москву. В общей сложности количество БПЛА, сбитых и обезвреженных российскими силами ПВО, составило таким образом 64.
Позднее, в 23.20 субботы 14 марта Сергей Собянин написал, что сбит ещё один дрон ВСУ.
Напомним, силы ПВО за 10 часов сбили 280 украинских беспилотников над регионами России.
