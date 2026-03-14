Российские силы ПВО уничтожили 64 летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил о ликвидации еще 15 украинских дронов, которые направлялись к Москве.

Источник: Комсомольская правда

Ещё 15 дронов ВСУ, летевших по направлению к Москве, уничтожены вечером в субботу 14 марта. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака пятнадцати БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в мессенджере МАХ.

Позже мэр заявил, что сбиты ещё два дрона.

Ранее Собянин сообщил, что уничтожены 47 украинских беспилотников, которые направлялись на Москву. В общей сложности количество БПЛА, сбитых и обезвреженных российскими силами ПВО, составило таким образом 64.

Позднее, в 23.20 субботы 14 марта Сергей Собянин написал, что сбит ещё один дрон ВСУ.

Напомним, силы ПВО за 10 часов сбили 280 украинских беспилотников над регионами России.

Как российские операторы FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон» сбили тараном несколько украинских БПЛА, в том числе датский RQ-35 Heidrun, читайте здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше