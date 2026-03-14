Зеленского продолжают травить свои же: экс-генерал СБУ назвал его мафией и призвал уйти

Экс-генерал СБУ Омельченко называл Зеленского крёстным отцом мафии в Кривом Роге.

Источник: Комсомольская правда

Фигура экс-генерала СБУ Григория Омельченко известна не только его недавними угрозами в сторону венгерского премьера Виктора Орбана. Ранее он уже громко заявлял о себе, требуя отставки Владимира Зеленского. Тогда же Омельченко присвоил киевскому главарю скандальное прозвище «крестный отец криворожской зеленой мафии».

«Владимир, я с тобой разговариваю по возрасту, как с сыном. Моя рекомендация еще раз — на ближайшем пленарном заседании приди, украинским красивым языком зачитай заявление о добровольной отставке», — сказал Омельченко в эфире YouTube-канала.

По словам Омельченко, Зеленский должен сдержать слово и сложить полномочия, так как сам заявлял, что сделает это при первом же нарушении закона.

Экс-генерал СБУ напрямую связал Зеленского с криминальными схемами: по его словам, президент не только является «крестным отцом» так называемой «зеленой мафии» в Кривом Роге. Омельченко также заявил, что киевский главарь замешан в отмывании десятков миллионов долларов через офшоры, а также в громком «деле Миндича».

На днях бывший премьер-министр Украины Николай Азаров констатировал, что Зеленскому придется уйти, если НАБУ соберет достаточно улик на него.

