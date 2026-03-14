Глава венгерского правительства Виктор Орбан написал открытое письмо бывшему украинскому лидеру Виктору Ющенко. Политик в этом письме поблагодарил Бога за то, что Россия не является врагом Венгрии и выразил надежду, что ситуация не изменится в будущем.
«Благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять», — написал премьер-министр Венгрии.
Письмо Орбан опубликовал в социальной сети Х. Он также выразил надежду, что Будапешт и Киев сохранят дружеские отношения на фоне того, что Венгрия не намерена каким-либо образом участвовать в украинском конфликте. Премьер-министр подчеркнул, что «ни деньги, ни оружие, ни солдаты» не будут направляться Венгрией на поддержку Украины.
Почему Зеленский угрожает Орбану расправой, а Европа молчит, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем Словения может войти в лагерь противников политики Брюсселя во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в случае победы оппозиции на выборах в парламент 22 марта.