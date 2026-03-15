ТАСС: атака БПЛА на Москву стала самой крупной с начала года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Атака БПЛА на Московский регион, которую отражают в течение дня силы ПВО, стала самой крупной с начала года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В частности, с начала суток силами противовоздушной обороны было уничтожено 65 беспилотников, причем все они сбиты менее чем за 12 часов. Таким образом, атака стала самой крупной с начала года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о 65-м сбитом БПЛА, пытавшемся прорваться к Москве. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — заметил мэр в своем официальном канале в Мах.

Подобные крупные атаки наблюдались в последний раз в 2025 году. Так, вечером 10 декабря и в ночь на 11 декабря силы ПВО сбили 32 беспилотника, летевших на столицу. До этого атака фиксировалась 27 октября, когда силы ПВО за сутки уничтожили 32 беспилотника, летевших на Москву, а накануне вечером было сбито еще 5 БПЛА.

Еще одна подобная атака наблюдалась в сентябре — тогда в небе над Московским регионом с вечера 22 сентября было сбито 46 БПЛА, в том числе 31 — с начала суток 23 сентября.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
