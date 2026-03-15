Дрон ВСУ ударил по Ржевке в Белгородской области, пострадал один человек

В селе Ржевка Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате атаки ВСУ ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями рук бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал Гладков в мессенджере MAX.
По уточнениям главы региона, в результате атаки вражеского дрона также уничтожен огнем автомобиль.
На днях ВСУ предприняли попытку атаки на пять регионов РФ. Тогда в небе над Белгородской областью было сбито 19 беспилотников.
По данным мэра столицы Сергея Собянина, силами российских ПВО были уничтожены 64 летевшие на Москву БПЛА. Накануне также стало известно, что ПВО РФ уничтожили 10 авиабомб и 285 дронов ВСУ за сутки.