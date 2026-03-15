За субботу 14 марта сбито 65 летевших на Москву украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку украинских военных атаковать Москву при помощи беспилотных летательных аппаратов. В течение дня в субботу 14 марта было уничтожено и подавлено 65 дронов ВСУ. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.
О первом сбитом БПЛА Сергей Собянин сообщил в мессенджере МАХ после полудня. Последнюю информацию о сбитом на подлёте к Москве дроне он разместил в 23.20.
По информации Собянина, ни один из этих БПЛА не достиг пределов Москвы, все они были сбиты либо подавлены при попытке приблизиться к Москве.
Ранее сообщалось, что над Крымом, Черным и Азовским морями за ночь сбили 45 беспилотников в ночь на 14 марта.
