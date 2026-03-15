Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо: Оппозиция в Словакии отказалась подписать призыв к Зеленскому по «Дружбе»

Премьер-министр Словакии обвинил оппозицию в равнодушии к судьбе страны.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в равнодушии к судьбе страны. К такому выводу Фицо пришел после того, как четыре оппозиционных партии отказались подписать подготовленное им письмо с призывом к Владимиру Зеленскому восстановить функционирование нефтепровода «Дружба».

«Уважаемые друзья, о том, что оппозиционным “детям” все равно на судьбу Словакии, свидетельствует и их отказ присоединиться к письму, которое я от имени всех парламентских партий собирался послать украинскому президенту», — сказал Фицо. Видеообращение словацого премьера опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.

Напомним, накануне Фицо призвал все парламентские партии страны подписать обращение к Владимиру Зеленскому с требованием отремонтировать нефтепровод «Дружба».

Ранее Фицо объяснил, почему Зеленский не пускает комиссию к нефтепроводу «Дружба». По мнению словацкого премьера, это свидетельствует о том, что нефтепровод на самом деле не требует ремонта.

Также Фицо призвал ЕС дистанцироваться от Зеленского из-за угроз Орбану.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше