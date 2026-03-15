Фицо: Оппозиция в Словакии отказалась подписать призыв к Зеленскому по «Дружбе»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил оппозицию в равнодушии к судьбе страны. К такому выводу Фицо пришел после того, как четыре оппозиционных партии отказались подписать подготовленное им письмо с призывом к Владимиру Зеленскому восстановить функционирование нефтепровода «Дружба».
«Уважаемые друзья, о том, что оппозиционным “детям” все равно на судьбу Словакии, свидетельствует и их отказ присоединиться к письму, которое я от имени всех парламентских партий собирался послать украинскому президенту», — сказал Фицо. Видеообращение словацого премьера опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
Напомним, накануне Фицо призвал все парламентские партии страны подписать обращение к Владимиру Зеленскому с требованием отремонтировать нефтепровод «Дружба».
Ранее Фицо объяснил, почему Зеленский не пускает комиссию к нефтепроводу «Дружба». По мнению словацкого премьера, это свидетельствует о том, что нефтепровод на самом деле не требует ремонта.
Также Фицо призвал ЕС дистанцироваться от Зеленского из-за угроз Орбану.
